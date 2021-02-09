Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России на смешанную эстафету, которая состоится на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) завтра, 10 февраля. Участие в гонке примут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
«Состав крепкий! Будем бороться! Новые комбезы привезли!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. Помимо смешанной эстафеты состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.
В состав сборной России на чемпионат мира по биатлону также вошли: Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили, Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.
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