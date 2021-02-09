Лопухов: Малышко за 10 дней до старта ощущал себя на пять с плюсом, а потом разваливался

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов порассуждал на тему влияния психологического состояния спортсменов на их результаты. Он сравнил чемпиона мира 2017 года Антона Шипулина и бронзового призёра ЧМ-2019 Дмитрия Малышко.

«Некоторые перед крупными турнирами собираются, а другие, напротив, перегорают и начинают волноваться. К первой категории я отнесу Антона Шипулина. Он мог чувствовать себя неважно, но выступал хорошо. Ко второй — Малышко, который за 10-15 дней до старта ощущал себя на пять с плюсом, а потом разваливался», — цитирует Лопухова «RT на русском».

Также Лопухов объяснил, зачем на чемпионат мира по биатлону взяли Евгения Гараничева, который неудачно выступил на чемпионате Европы.