Лопухов: Малышко за 10 дней до старта ощущал себя на пять с плюсом, а потом разваливался
Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов порассуждал на тему влияния психологического состояния спортсменов на их результаты. Он сравнил чемпиона мира 2017 года Антона Шипулина и бронзового призёра ЧМ-2019 Дмитрия Малышко.
«Некоторые перед крупными турнирами собираются, а другие, напротив, перегорают и начинают волноваться. К первой категории я отнесу Антона Шипулина. Он мог чувствовать себя неважно, но выступал хорошо. Ко второй — Малышко, который за 10-15 дней до старта ощущал себя на пять с плюсом, а потом разваливался», — цитирует Лопухова «RT на русском».
Также Лопухов объяснил, зачем на чемпионат мира по биатлону взяли Евгения Гараничева, который неудачно выступил на чемпионате Европы.
Лопухов объяснил, зачем Гараничева взяли на чемпионат мира по биатлону
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