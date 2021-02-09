Карим Халили рассказал, как выглядят новые комбинезоны сборной России по биатлону

Биатлонист сборной России Карим Халили рассказал о внешнем виде тренировочных комбинезонов, которые должны использовать члены национальной команды. Ожидается, что сегодня, 9 февраля, в распоряжение команды поступят соревновательные комбинезоны.
«Примерно тот же дизайн, только немного другая расцветка: вместо красного цвета — чёрный. Материал абсолютно тот же, отличается только расцветка», — цитирует Халили ТАСС.
Напомним, российские биатлонисты на чемпионате мира будут соревноваться в новой форме. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на них будет отсутствовать национальная символика. Союз биатлонистов России (СБР) рассматривал вариант использования существующих комбинезонов с заклеенной символикой, однако в итоге было решено изготовить новые комплекты. На комбинезонах к чемпионату мира нанесён монохромный логотип СБР. Он же будет размещён на флаге, под которым российская команда будет выступать на турнире.
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