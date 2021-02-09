Алимбекова объяснила, какие преимущества она получила благодаря смене техники лыжного хода

Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о преимуществах, которые она получила после смены техники лыжного хода.



«Что я изменила в технике лыжного хода? На самом деле вот чисто визуально сразу и не отличишь, что у меня что-то поменялось. В принципе поменять полностью технику лыжного хода за год или два невозможно. Есть вариант только какие-то детали в ней изменить. К примеру, я добавила силу отталкиваний руками и начала больше работать именно локтями. Раньше мне говорили, что так делать нельзя, но я же смотрю на других биатлонистов. Даже топовые спортсмены отталкиваются именно так, и я подумала: «Блин, а почему мне так не попробовать?»



Что касается именно техники лыжного хода, то раньше после толчка ногой я её не расслабляла, а тянула носок и лыжу на себя. Это вело за собой напряжение мышц. При последующем шаге я уже ставила ногу не под своё тело, а немного вперёд и начинала шаг с пятки, после чего подключала носок, а это неправильно. Лыжи нужно было вкатывать, а после гонки было больно даже дотрагиваться до голеней. Так вот, летом я много работала на роллерах, для того чтобы исправить эти моменты, занималась подвижностью своих суставов на специальном тренажёре, появившимся у нас в Раубичах, закачивала голени и сделала хорошие стелки. В общем, всё то, что могло помочь мне, — всё сработало.



Золото Олимпиады я брала со старой техникой? Да, но это не отменяет того, что она явно была хуже, мне с ней было тяжелей, и, соответственно, результаты затем говорили сами за себя», — приводит слова Алимбековой Biathlon.com.ua.

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