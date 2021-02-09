Васильев — о ЧМ по биатлону: хочется верить, что наши ребята соберутся и всех обыграют

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от чемпионата мира по биатлону, который пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).



«Мы верим в наших спортсменов и хотим, чтобы они опровергли все негативные тезисы в их адрес. Хочется верить, что они, как в сказке, соберутся и всех обыграют. Но такое чаще всего бывает лишь в сказках.



Если мы хотим бороться за медали, нам нужно на всех огневых рубежах стрелять на ноль. Они это умеют, но в нервозном состоянии не могут повторить те результаты, которые периодически показывают.



Наши ребята действительно могут бороться за медали. Если говорим об эстафете, главное условие для победы — не использовать дополнительные патроны. В этом случае наши шансы повышаются колоссально. Если ход будет невыдающимся, надо хотя бы настроиться на стрельбу.



Саша Логинов при хорошей стрельбе может повторить прошлогодний успех. Для этого не нужно рассчитывать на неуспех наших прямых соперников, а концентрироваться на резерве, который поможет зайти на подиум. А резерв этот — абсолютный ноль штрафов», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Расписание чемпионата мира—2021 по биатлону в Поклюке