Дмитрий Васильев: допинг надо приравнять к наркотикам, иначе мы его не победим

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о решении Международного союза биатлонистов (IBU) запретить российским спортсменам публиковать флаг России в соцсетях.
«У наших спортсменов и тренеров уже выработался определённый иммунитет. Мы привыкли, что Россию дискредитируют по всем фронтам. Сейчас, например, добрались до спорта. Очевидно, что это заказуха от наших недругов — в этом даже никто не сомневается. Налицо двойные стандарты со стороны ВАДА. Банальный пример: какие санкции последовали в отношении Мо Фараха? Да никаких. ВАДА упёрлось и продолжило уничтожать Россию.
Нашим спортсменам надо сосредоточиться на своём деле. Не стоит стонать по этому поводу, наоборот, надо поблагодарить наших недругов за то, что только на два года лишили флага и гимна.
Мы сами виноваты, потому что дали повод. У нас были и есть проблемы с допингом. Нужны уголовные статьи за допинг, приравнять его к наркотикам. Иначе мы его не победим», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 9 февраля 2021
-
18:38
-
18:30
-
18:21
-
17:59
-
17:47
-
17:38
-
17:29
-
17:06
-
16:44
-
16:36
-
16:29
-
16:12
-
16:10
-
16:07
-
15:51
-
15:26
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:59
-
12:31
-
12:10
-
11:21
-
11:13
-
10:40
-
10:21
-
10:11
-
09:38
- 8 февраля 2021
-
21:48
-
18:52
-
18:19
-
17:33
-
13:47
-
13:47
-
12:07