Дмитрий Васильев: допинг надо приравнять к наркотикам, иначе мы его не победим

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о решении Международного союза биатлонистов (IBU) запретить российским спортсменам публиковать флаг России в соцсетях.



«У наших спортсменов и тренеров уже выработался определённый иммунитет. Мы привыкли, что Россию дискредитируют по всем фронтам. Сейчас, например, добрались до спорта. Очевидно, что это заказуха от наших недругов — в этом даже никто не сомневается. Налицо двойные стандарты со стороны ВАДА. Банальный пример: какие санкции последовали в отношении Мо Фараха? Да никаких. ВАДА упёрлось и продолжило уничтожать Россию.



Нашим спортсменам надо сосредоточиться на своём деле. Не стоит стонать по этому поводу, наоборот, надо поблагодарить наших недругов за то, что только на два года лишили флага и гимна.



Мы сами виноваты, потому что дали повод. У нас были и есть проблемы с допингом. Нужны уголовные статьи за допинг, приравнять его к наркотикам. Иначе мы его не победим», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Валуев — о запрете биатлонистам постить флаг России: абсурд, нужно обязательно обжаловать