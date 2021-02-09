Польховский назвал задачу сборной России на чемпионате мира по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о задаче, поставленной перед россиянами на чемпионате мира, который пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).
«Как должен завершиться чемпионат мира, чтобы вы сказали, что он сложился для нас хорошо? Хорошо быть с медалями и выступить не хуже, чем в прошлом году. Такая стоит задача. Мы её сами себе поставили. Бороться в каждой гонке за самые высокие места. Спортсмены об этом знают. Чемпионат мира — особый старт. Здесь всё бывает.
Есть ли какой-то медальный план в голове? Нет. Главное — сделать всё, чтобы спортсмена со всех сторон обеспечили, подготовили, выпустили на старт в хорошем состоянии, готовым бороться. В этом наша задача. Врачи, тренеры, массажисты, сервис — мы должны все вместе работать на результат.
Во всех ли звеньях есть уверенность? Есть, конечно. Между ребятами контакт есть. Всё нормально. Всё идёт в рабочем порядке. Главное — сохранить это и донести до самого старта. А дальше спортсмен уже знает своё дело», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».
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