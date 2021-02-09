Тарьей Бё: да, я мог бы сменить гражданство, но не хочу так низко опускаться
Норвежский биатлонист Тарьей Бё поделился мнением о непопадании в состав команды на смешанную эстафету, которая состоится на чемпионате мира в Поклюке (Словения) завтра, 10 февраля. В заявку были включены Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд.
«Не очень здорово, когда тебя не включают в гонку. Но если посмотреть на это со стороны, я мало что мог бы сделать. Да, я могу сменить гражданство, как Торстейн Стенерсен (норвежец, выступающий за сборную Швеции. — Прим. «Чемпионата»), но мне было бы неловко от этого. Я не хочу так низко опускаться.
Стурле в прекрасной форме. У него четыре победы, а у меня две. Справедливо, что участвовать в гонке будет он», — приводит слова Бё TV2.
Легрейд прокомментировал непопадание Тарьея Бё в состав сборной Норвегии на 1-ю гонку ЧМ
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