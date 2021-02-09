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Каминский сообщил, как россияне прошли процесс акклиматизации в преддверии ЧМ по биатлону

Каминский сообщил, как россияне прошли процесс акклиматизации в преддверии ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился подробностями акклиматизации команды в Поклюке (Словения), где с 10 по 21 февраля состоится чемпионат мира по биатлону.

«Мы находимся здесь уже две недели. Обычно этого хватает, чтобы все процессы организма пришли в норму.

Главная сложность? На заключительном этапе подготовки тренеры исходят из индивидуальных особенностей спортсменов, особенно если ещё это накладывается на акклиматизацию. У каждого из биатлонистов сборной России тренировки были выстроены дифференцированно, с учётом основных дистанций, на которые они рассматриваются. Плюс мы учитывали текущее состояние спортсменов, ведь процесс акклиматизации у всех проходит по-разному.

Евгений Гараничев и Карим Халили присоединились к команде позже из-за выступления на чемпионате Европы. Их состояние? Халили до поездки в Душники-Здруй прошёл горный сбор в Обертиллахе – там примерно та же высота, что и в Поклюке. Ему не потребовалось много времени на акклиматизацию. А у Гараничева этот процесс как раз заканчивается, он хорошо переносит горы», — приводит слова Каминского Сюоз биатлонистов России.

Опубликовано фото комбинезонов, в которых россияне будут участвовать на ЧМ по биатлону
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