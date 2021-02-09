Каминский — о предстоящем ЧМ по биатлону: готовность команды выше, чем в Антхольце

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о заключительном этапе подготовки к стартующему в Поклюке (Словения) чемпионату мира. Соревнования пройдут с 10 по 21 февраля.

«Выше ли сейчас готовность команды, чем в Антхольце? Однозначно выше. Но не стал бы преувеличивать того, что мы показали в Италии. Спортсмены основных сборных были измучены, и на их фоне в отдельных гонках мы смотрелись чуть-чуть лучше, только и всего. А вот в стрельбе выглядели даже хуже.

Могу ли сказать, что, как старший тренер, сделал всё что можно было сделать при подготовке к чемпионату мира? В целом выполнили всю запланированную программу. И состояние всех спортсменов постарались улучшить, многое сделали в этом плане. Максим Максимов говорит, что в стрелковой части тоже сделано всё что планировалось. Но ведь и соперники не лежали на диване. Теперь реализация зависит от спортсменов.

Готов ли, что давление увеличится многократно по сравнению с этапами Кубка мира? Тренер, как пионер, должен быть готов ко всему, должен уметь правильно воспринимать показанные результаты, хорошие они или плохие. Надеемся, вся команда покажет максимум того, на что готова. Спортсменам же нужно уметь абстрагироваться от давления. Часто именно этого бывает достаточно, чтобы выглядеть достойно и на трассе, и на рубеже», — приводит слова Каминского официальный сайт Союза биатлонистов России.