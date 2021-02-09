Тренер сборной Норвегии: главный конкурент в смешанной эстафете? В первую очередь Россия

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе поделился ожиданиями от смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Если мы снова посмотрим в таблицы общего зачета, то увидим, что у нас в составе двое лучших из мужского тотала и двое лучших из женского. Поэтому нас можно считать фаворитами. Естественно, у нас у всех большие ожидания. Но в этом и сложность, когда ты фаворит на бумаге. Все ожидают, что мы победим. Но это не означает, что мы победим, нам нужно сражаться за эту победу. Сражаться, потому все хотят у нас выиграть. С другой стороны, это хороший вызов для нас, хороший опыт, учитывая, что в следующем году будет Олимпиада и там внимания будет больше. Поэтому какой бы ни был результат завтра, гонка станет хорошим уроком.

Кого я считаю главным конкурентом в смешанной эстафете? Как минимум шесть команд могут выиграть завтра. В первую очередь это Россия, затем Германия, Франция, Италия, Швеция. Они все могут попасть на пьедестал, все могут победить», — приводит слова Мазе Матч ТВ.