Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Симон Фуркад — о Губерниеве: людей не обманешь — им нравится его работа

Симон Фуркад — о Губерниеве: людей не обманешь — им нравится его работа
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Французский биатлонист Симон Фуркад, который по окончании сезона-2018/2019 завершил карьеру, оценил работу Дмитрия Губерниева как спортивного комментатора.

«Биатлон — это в первую очередь шоу. Чтобы сделать шоу, нужен шоумен. Дмитрий, безусловно, отвечает требованиям шоумена. Конечно, я не понимаю того, что он говорит на экране на русском языке, но когда вижу его реакцию, то понимаю, что человек живёт биатлоном и дарит эту любовь людям. Людей не обманешь — им это нравится.

Когда я слышу Губерниева, то вспоминаю бразильских футбольных комментаторов, которые очень эмоционально реагируют на забитые голы», — сказал Симон Фуркад в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Говорову и Михаилу Чесалину.

«Мартен украл у меня мечту – стать чемпионом». Откровенное интервью с Симоном Фуркадом
Нервы Большунова, допинг Логинова, сборная России без флага – беседа с чемпионом мира по биатлону получилась очень насыщенной и яркой.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021