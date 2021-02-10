Экхофф и Самуэльссон посетовали на небольшое количество проводимых допинг-тестов

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф и олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон посетовали, что из-за пандемии коронавируса сократилось количество допинг-тестирований.



«В этом сезоне меня очень мало проверяли. Если называть вещи своими именами, то был год, когда можно было принимать допинг. Однако хотелось бы думать, что никто этим не занимается», — приводит слова Экхофф NRK.



«Разделяю это мнение. Надеюсь, тестов будет больше, потому что на самом деле их было недостаточно», — сказал Самуэльссон.



Ранее двукратный чемпион мира по биатлону француз Кентен Фийон Майе выражал опасения, что пандемия коронавируса косвенно способствует росту популярности запрещённых препаратов среди спортсменов.

Фийон Майе объяснил, как пандемия коронавируса может привести к распространению допинга