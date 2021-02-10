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Йоханнес Бё прокомментировал извинения президента IBU за деятельность Бессеберга

Йоханнес Бё прокомментировал извинения президента IBU за деятельность Бессеберга
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на письмо президента Международного союза биатлонистов Олле Далина, в котором тот извинился перед спортсменами за деятельность бывшего главы IBU Андерса Бессеберга и экс генерального секретаря организации Николь Рёш. Их обвинили в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

«Теперь нам принесли извинения. Я понимаю, что они хотят оставить всё в прошлом и создать такую организацию, которая будет следовать закону и работать по правилам. В долгосрочной перспективе, думаю, станет лучше. Сейчас появилась возможность начать всё сначала, и я надеюсь, что она будет использована», — приводит слова Бё VG.

Президент IBU извинился перед биатлонистами за деятельность Бессеберга
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