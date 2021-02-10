Ишмуратова: когда наши биатлонисты остаются без медалей, очень трудно ходить на работу

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Соревнования стартуют сегодня, 10 февраля.

«Конечно, мы ждём очередного чуда, ждём побед. Конечно, хочется увидеть хорошее выступление команды, а как оно получится на самом деле, это уже судьба решит. Будут ли у нас медали на чемпионате мира? Я очень на это надеюсь, потому что это всё-таки биатлон. Знаете, когда наши биатлонисты остаются без медалей, потом очень трудно ходить на работу. Потому что все по этому поводу интересуются, спрашивают, все очень переживают за команду. Трудно отвечать на сложные вопросы о том, почему это произошло и как так вышло.

Так что я очень хочу, чтобы ребята хорошо выступили, чтобы у наших спортсменов были медали, а у нас положительные эмоции, когда мы смотрим телевизор и читаем спортивную прессу. Сколько может быть медалей? Я не оракул. Но в любом случае сколько будет — это будут все наши медали. Это самое главное. Будем надеяться, что они будут, и, дай бог, не одна. А какое количество и какой ценности, это уже не от нас зависит", — приводит слова Ишмуратовой сайт «Матч ТВ».

Сегодня на чемпионате мира состоится смешанная эстафета. В составе сборной России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.