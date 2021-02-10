Ишмуратова — о лишении биатлонистов флага: обидно, что мы позволили просто растоптать себя

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала тот факт, что сборной России на чемпионате мира в Поклюке (Словения) из-за санкций ВАДА выступит без флага и гимна страны. Соревнования стартуют сегодня, 10 февраля.

«Очень обидно за то, что мы дожили до такой ситуации, когда даже не можем представить свою страну. Но, слава богу, фамилии у наших ребят звучные, запоминающиеся, и когда их объявляют, поклонники биатлона сразу понимают: это спортсмены из России. А в целом, конечно же, очень обидно, что ситуация дошла до таких пределов. Обидно, что мы позволили просто растоптать себя», — приводит слова Ишмуратовой сайт «Матч ТВ».

Сегодня в Поклюке состоится смешанная эстафета. Старт запланирован на 17:00 мск.