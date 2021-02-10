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«Лыжники до такого ещё не дошли». Ханна Эберг — о равноправии полов в биатлоне

«Лыжники до такого ещё не дошли». Ханна Эберг — о равноправии полов в биатлоне
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала, как относится к насыщенной программе чемпионата мира в Поклюке и оценила включение в расписание соревнований гонок, в которых участвуют мужчины и женщины.

«Я понимаю, что они хотели добавить супермикст в программу чемпионата мира. Это интересное соревнование. Думаю, убрать какую-либо дисциплину будет сложно. В программе четыре личные гонки. Не думаю, что стоит какую-то из них убирать.

Думаю, биатлон прошёл долгий путь в плане равноправия полов. Лыжники всё ещё до такого не дошли. Это выглядит несовременным. У нас же уже проводятся смешанные гонки", — приводит слова Эберг Expressen.

Сегодня, 10 февраля, Эберг в составе сборной Швеции выступит в смешанной эстафете.

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