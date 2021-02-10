Адвокат Зайцевой: до сих пор не знаем, в применении какого вещества обвиняют Ольгу

Адвокат Иван Хензер, представляющий интересы бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой, заявил, что до сих пор неизвестно, употребление какого допинга вменяется спортсменке.

Напомним, Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги, которая ушла из спорта в 2015 году, от участия в Олимпийских играх. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.

«Сейчас мы в швейцарском суде и доказываем, что повышенный уровень соли — это естественная причина, в том числе рациона. И мы до сих пор не знаем, в применении какого вещества Зайцеву обвиняют.

Международный олимпийский комитет говорил про «Дюшес», который является смесью трёх разных стероидов, но панель CAS признала, что Зайцева его не употребляла. Так что мы до сих пор не знаем, какой допинг вменяется. И это тоже странно: наказывать кого-то за применение допинга, но что это за вещество или субстанция, никто не знает», — цитирует адвоката ТАСС.