Дмитрий Ярошенко: в силу физиологии накрыть может разве что наших девушек

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от чемпионата мира по биатлону, который стартует в Поклюке сегодня, 10 февраля.
«После гонок в Антхольце чемпионат я жду с большой надеждой. Не зная результатов тренировочной работы, сложно судить о готовности команды прямо сейчас. Если бы я присутствовал на тренировочном сборе перед чемпионатом мира, моё мнение касательно перспектив могло бы поменяться. А так я до сих пор под впечатлением от Антхольца и Оберхофа.
На всех горы будут влиять одинаково, вопрос только, как кто будет восстанавливаться. В принципе, в расписании турнира есть дни отдыха, график гонок вполне комфортный. К тому же не все будут участвовать в эстафетах и серьёзно уставать. В силу физиологии накрыть может разве что наших девушек, по парням я бы не переживал.
В каких-то гонках удача будет на нашей стороне, в каких-то нет. Это нормально, главное только, чтобы не подвела функциональная подготовка. Стрельбу добрать ещё можно, но если ребята плохо готовы и не бегут на трассе, то по ходу чемпионата здесь вряд ли что-то можно будет изменить. Если спортсмен не готов, то он готов рвать сразу с начала турнира", — цитируют Ярошенко «Известия».
Сегодня в Поклюке состоится смешанная эстафета.
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