Анна Богалий прокомментировала включение Евгения Гараничева в состав сборной России на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась ожиданиями от чемпионата мира, который стартует в Поклюке (Словения) сегодня, 10 февраля.

«Трасса в горах, высота свою роль точно сыграют. Даже по этапам Кубка мира в Словении видно, что выступать сложно. Интересно, какие будут спуски — их хотели изменить. С каждым годом трасса становится всё сложнее, подъёмы тяжёлые — отдыхать на такой трассе будет негде. Нужно постоянно толкаться, бороться. Особенно интересными будут в Поклюке контактные гонки. Надеюсь только, что не подведёт погода и снежный покров позволит организаторам сделать интересную и удобную трассу», — цитируют Богалий «Известия».

Анна также оценила состав сборной России на чемпионат мира.

«Что касается состава, не мне за него отвечать и не мне его выбирать. Тренеры сейчас лучше понимают способности ребят, их готовность. У них есть понимание перспектив команды, определённые надежды. Остаётся только верить, что эти надежды оправдаются. Тот же Гараничев — опытный, талантливый спортсмен. Его позвали в команду с определёнными целями, задачами. Не так давно он бежал неплохо, но сейчас что-то не идёт, пропала и стрельба. Видимо, тренеры решили дать ему ещё один шанс, и судить об этом решении можно только по итогу турнира.

Поэтому всё, что нам остаётся. Надеюсь, что ребята закрепят свои январские успехи, потому что результаты в последних гонках не могут не радовать", — сказала Богалий.