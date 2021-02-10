Антон Шипулин дал совет российским биатлонистам перед стартом чемпионата мира

Чемпион мира 2017 года по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин дал совет членам сборной России в преддверии начала чемпионата мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. По мнению Шипулина, нужно подходить к стартам с холодной головой.

«Хотел пожелать нашим ребятам хороших выступлений. Самое главное – подходить к стартам с холодной головой. И, конечно, пожелаем им побольше удачи, которая очень важна в биатлоне. Думаю, что они готовы, заслужили медали. И будем надеяться, что совсем скоро порадуют наших зрителей, тренеров, близких своим хорошим выступлением.

Надеюсь, медали будут. Хочется в это верить. Я, конечно, не могу предсказывать будущее, но, как и все болельщики, буду смотреть и верить», — цитирует Шипулина «Комсомольская правда».