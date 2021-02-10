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На чемпионате мира по биатлону зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

На чемпионате мира по биатлону зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что на чемпионате мира зафиксировали первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. Турнир пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

Сообщается, что коронавирусом заразился один из членов сборной Австрии и два представителя прессы. Кто именно подхватил инфекцию, не сообщается.

Помимо смешанной эстафеты, которая состоится сегодня, 10 февраля, в программе соревнований спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.

Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

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