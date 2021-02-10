Шашилов рассказал, какие отношения у сборной России с украинскими биатлонистками

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов ответил на вопрос, какие у команды отношения с биатлонистками сборной Украины.
«У нас отличные отношения. Даже полноценный масс-старт с ними тут провели. 10 километров с четырьмя огневыми рубежами.
Наши бежали все пятеро, ещё три украинки и двое из сборной Словении. Победила Миронова. Но, сами понимаете, каждый свои задачи решал. Это всего лишь одна тренировка. Всё остальное в штатном режиме. Всё заточено на индивидуальную подводку спортсмена к конкретным гонкам.
У нас видение о том, кто где стартует на чемпионате, конечно, было ещё до начала сборов. Поэтому и подводились к конкретным стартам. Со всеми девчонками проговорили заранее, кто где стартует», — приводит слова Шашилова пресс-служба Союза биатлонистов России.
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