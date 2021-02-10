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Шемпп высказался о коррупционном скандале с участием экс-главы IBU Бессеберга

Шемпп высказался о коррупционном скандале с участием экс-главы IBU Бессеберга
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший немецкий биатлонист Симон Шемпп поделился мнением о скандале с бывшим руководством Международного союза биатлонистов (IBU). Экс-главу организации Андерса Бессеберга могут посадить на срок до 10 лет. Его обвиняют в коррупции и покрытии допинг-проб российских биатлонистов.

«Это был огромный скандал, никаких сомнений. Печально, что такое происходит в нашем спорте. Но на меня производит положительное впечатление работа нынешнего руководства IBU. Они внимательно работают над каждым турниром, из руководства убрали всех, кто запятнал свою репутацию. Всё это помогает добиться доверия. Спортсмены чувствуют себя лучше, когда видят большую работу, направленную на очищение спорта», — цитирует Шемпа Sport1.de.

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