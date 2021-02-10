«Бьорген — машина, она бегала до 38 лет». Экхофф ответила на вопрос о завершении карьеры

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру. В мае спортсменке исполнится 31 год.

По словам Экхофф, её вдохновляет пример восьмикратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Марит Бьорген, которая выступала на высшем уровне до 38 лет.

«Я всё время взвешиваю варианты. Увы, но мне как женщине приходится думать о биологических часах тоже, держать это в уме. В смысле завершения карьеры у меня своего рода открытая дата. Нет такого, что я уйду после Олимпиады в Пекине. Пока я не готова.

У Туры Бергер же пик пришёлся на 32 года. И не забывайте Марит Бьорген, она машина, которая бегала до 38 лет. С возрастом я становлюсь более натренированной и уверенной в себе», — приводит слова Экхофф VG.

Экхофф — олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете, шестикратная чемпионка мира (пять раз в эстафетах), многократная победительница этапов Кубка мира.