Себастиан Самуэльссон — о смешанной эстафете: это будет тяжёлый день

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился ожиданиями от стартовой гонки чемпионата мира в Поклюке — смешанной эстафеты, которая состоится сегодня, 10 февраля.

«Это будет тяжёлый день. В плане погоды может быть всё что угодно. Если будет сильный снегопад, гонка получится долгой», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Самуэльссон также сказал, что местный снег «похож на клей».

«На тренировке было очень тяжело, после дождя лучше не стало. Повышаются ли шансы аутсайдеров? Конечно, случайности возможны. В то же время будет интересно. Если будет сложно, то всем», — сказал швед.

За сборную Швеции в смешанной эстафете также выступят Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Ханна Эберг.