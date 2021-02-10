Себастиан Самуэльссон — о смешанной эстафете: это будет тяжёлый день
Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился ожиданиями от стартовой гонки чемпионата мира в Поклюке — смешанной эстафеты, которая состоится сегодня, 10 февраля.
«Это будет тяжёлый день. В плане погоды может быть всё что угодно. Если будет сильный снегопад, гонка получится долгой», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.
Самуэльссон также сказал, что местный снег «похож на клей».
«На тренировке было очень тяжело, после дождя лучше не стало. Повышаются ли шансы аутсайдеров? Конечно, случайности возможны. В то же время будет интересно. Если будет сложно, то всем», — сказал швед.
За сборную Швеции в смешанной эстафете также выступят Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Ханна Эберг.
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