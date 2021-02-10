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Антон Бабиков: стараемся не думать о запрете на флаг и гимн

Антон Бабиков: стараемся не думать о запрете на флаг и гимн
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал запрет на использование флага и гимна страны на чемпионате мира, который стартует в Поклюке (Словения). Российская команда будет выступать под флагом Союза биатлонистов России. Запрет связан с санкциями Всемирного антидопингового агентства по отношению к России.

«Стараемся на думать о запрете на флаг и гимн. Очень надеюсь, что все люди прекрасно знают, какую страну мы представляем. И мы сами это прекрасно знаем. Завоюем как можно больше медалей, и все будут знать, кто их завоевал», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

На чемпионате мира в Поклюке состоятся 12 гонок. В прошлом году сборная России выиграла золотую и бронзовую медали. Обе награды завоевал Александр Логинов.

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