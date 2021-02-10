Миронова — о запрете флага России на ЧМ: это правила, и мы должны им подчиняться

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала рекомендацию Международного союза биатлонистов (ISU). Ранее организация рекомендовала россиянам во время чемпионата мира по биатлону не публиковать национальный флаг в социальных сетях. Вероятно, рекомендация связана с отстранением России от соревнований из-за допинговых нарушений. На чемпионате мира российская команда выступит под флагом Союза биатлонистов России (СБР).
«Это правила, и мы должны им подчиняться. Думаю, нет смысла это как-то обсуждать. Это правила, и мы им подчиняемся – всё», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
На чемпионате мира в Поклюке (Словения) состоятся 12 гонок. В прошлом году сборная России выиграла золотую и бронзовую медали. Обе награды завоевал Александр Логинов. Турнир стартует сегодня, 10 февраля.
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