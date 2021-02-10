Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Юрий Каминский: на все вопросы о подготовке ответит только результат

Юрий Каминский: на все вопросы о подготовке ответит только результат
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский перед смешанной эстафетой на чемпионате мира в Поклюке (Словения) рассказал о подготовке к соревнованиям.

«Подготовка к чемпионату мира прошла нормально. На все вопросы ответит только результат сегодняшней гонки. Конечно, немного ребята волнуются. Первая гонка, высокая ответственность, первый стартовый номер. Но стараемся их немного расслабить. Сейчас посмотрим», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Сборная России, из-за санкций CAS выступающая под флагом с логотипом Союза биатлонистов России, стартовала в смешанной эстафете под первым номером. За команду бегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Единственную кубковую микст-эстафету сезона россияне выиграли.

Чемпионат мира по биатлону. Россия проигрывает больше минуты в смешанной эстафете! LIVE
В Словении стартует чемпионат мира по биатлону. Достанется ли России медаль в первый день? Онлайн-трансляция смешанной эстафеты.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021