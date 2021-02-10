Юрий Каминский: на все вопросы о подготовке ответит только результат

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский перед смешанной эстафетой на чемпионате мира в Поклюке (Словения) рассказал о подготовке к соревнованиям.

«Подготовка к чемпионату мира прошла нормально. На все вопросы ответит только результат сегодняшней гонки. Конечно, немного ребята волнуются. Первая гонка, высокая ответственность, первый стартовый номер. Но стараемся их немного расслабить. Сейчас посмотрим», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Сборная России, из-за санкций CAS выступающая под флагом с логотипом Союза биатлонистов России, стартовала в смешанной эстафете под первым номером. За команду бегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Единственную кубковую микст-эстафету сезона россияне выиграли.