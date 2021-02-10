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СБР сообщил, что биатлонистам не запрещали использовать символику России в соцсетях

СБР сообщил, что биатлонистам не запрещали использовать символику России в соцсетях
Биатлон / Чемпионат России 0
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Комментатор Дмитрий Губерниев во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) сообщил, что, по информации, полученной от Союза биатлонистов России (СБР), Международный союз биатлонистов не запрещал россиянам использовать национальную символику в социальных сетях.

«Мы на связи с Союзом биатлонистов России. Есть информация, что нет запрета от IBU на использование российской символики в социальных сетях. И этого нет в решении CAS. Крайне любопытно, что разговоры об этом идут. Понятно, что мы, обжигаясь на молоке, дуем на воду каждый раз. Но такого запрета нет! Об этом говорит Союз биатлонистов России», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Сборная России, из-за санкций CAS выступающая под флагом с логотипом Союза биатлонистов России, стартовала в смешанной эстафете под первым номером. За команду бегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Единственную кубковую микст-эстафету сезона россияне выиграли.

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