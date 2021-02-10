Светлана Миронова зашла на два штрафных круга после «стойки» в эстафете на ЧМ-2021

Российская биатлонистка Светлана Миронова зашла на два штрафных круга после «стойки» на третьем этапе смешанной эстафеты 4х7,5 км на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Сборная России покинул рубеж 11-й.

Стартовавший на первом этапе Александр Логинов потратил три дополнительных патрона на двух огневых рубежах и передал эстафету Эдуарду Латыпову седьмым, отстав от лидировавших белорусов на 29,5 сек. На «лёжке» второго этапа Латыпов воспользовался тремя доппатронами. Россия сохранила седьмое место, но отставание увеличилось до 1 минуты 12,9 сек. Миронова «лёжку» отстреляла точно.

Напомним, что сборная России, из-за санкций CAS выступающая под флагом с логотипом Союза биатлонистов России, стартовала в смешанной эстафете под первым номером. Единственную кубковую микст-эстафету сезона россияне выиграли.