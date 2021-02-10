«Я не этого ожидал». Латыпов — о стрельбе на «лёжке» в смешанной эстафете на ЧМ-2021

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, выступавший на втором этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения), прокомментировал показанный результат.
На «лёжке» Латыпов воспользовался тремя доппатронами. Россия сохранила седьмое место, но отставание увеличилось с 29,5 сек. до 1 минуты 12,9 сек.
«Начал хорошо стрелять. Была уверенность, что можно продолжать в том же ритме. Но так получилось. Потом спокойно добил допами, но очень много времени потерял. Я не этого ожидал. Но со „стойкой“ справился. Ну всё равно это не дело.
Форма на протяжении подготовки была хорошая. Сейчас в принципе тоже. Но погодные условия сложные. Здесь почти стопроцентная влажность, дышится тяжело, пульс намного выше, чем был до этого. На последнем круге было тяжело добавить. Мышцы сковало, и я не смог выдать сильный финиш», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
- 10 февраля 2021
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