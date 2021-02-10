Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Я не этого ожидал». Латыпов — о стрельбе на «лёжке» в смешанной эстафете на ЧМ-2021

«Я не этого ожидал». Латыпов — о стрельбе на «лёжке» в смешанной эстафете на ЧМ-2021
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, выступавший на втором этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения), прокомментировал показанный результат.

На «лёжке» Латыпов воспользовался тремя доппатронами. Россия сохранила седьмое место, но отставание увеличилось с 29,5 сек. до 1 минуты 12,9 сек.

«Начал хорошо стрелять. Была уверенность, что можно продолжать в том же ритме. Но так получилось. Потом спокойно добил допами, но очень много времени потерял. Я не этого ожидал. Но со „стойкой“ справился. Ну всё равно это не дело.

Форма на протяжении подготовки была хорошая. Сейчас в принципе тоже. Но погодные условия сложные. Здесь почти стопроцентная влажность, дышится тяжело, пульс намного выше, чем был до этого. На последнем круге было тяжело добавить. Мышцы сковало, и я не смог выдать сильный финиш», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

У сборной России катастрофа в эстафете на ЧМ-2021. Миронова снова провалила стрельбу стоя
Но проблемы были не только у Светланы. Все лидеры российской команды смотрелись плохо. Опять промахнулись с подготовкой?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021