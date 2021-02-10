Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ-2021, Россия — в топ-10

В Поклюке (Словения) завершилась первая гонка чемпионата мира—2021. В смешанной эстафете 4х7,5 км победу одержала сборная Норвегии. Серебряным призёром стала команда Австрии, бронзу завоевали шведские биатлонисты. Россияне — девятые.
Стартовавший на первом этапе Александр Логинов потратил три дополнительных патрона на двух огневых рубежах и передал эстафету Эдуарду Латыпову седьмым, отстав от лидировавших белорусов на 29,5 сек. На «лёжке» второго этапа Латыпов воспользовался тремя доппатронами. Россия сохранила седьмое место, но отставание увеличилось до 1 минуты 12,9 сек. Светлана Миронова была точна на «лёжке», но зашла на два штрафных круга после «стойки». Ульяна Кайшева ушла на четвёртый этап с отставанием в 2 минуты 13,6 сек. от лидера. Кайшева была безупречна в стрельбе и вернула Россию в топ-10.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Смешанная эстафета, 4x7,5 км
1. Норвегия – 1:20.19,3 (0 штрафных кругов + 11 доппатронов).
2. Австрия — отставание 27,0 (0+2).
3. Швеция — +30,6 (0+8).
4. Украина — +31,1 (0+8)...
9. Россия — +2.11,4 (2+9).
- 10 февраля 2021
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