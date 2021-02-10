Светлана Миронова извинилась за провальный этап в эстафете на ЧМ-2021

Российская биатлонистка Светлана Миронова принесла извинения за стрельбу на «стойке» на третьем этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Миронова была точна на «лёжке», но зашла на два штрафных круга после «стойки». В итоге Ульяна Кайшева ушла на четвёртый этап с отставанием от лидера в 2 минуты 13,6 сек.

«Сегодня была очень тяжёлая гонка. Не ожидала, что будет такое состояние. В первую очередь хочу извиниться перед командой и болельщиками за то, что получилась «стойка» с двумя кругами. Здесь достаточно коварный подход, и, когда я сделала пять выстрелов, началось перевосстановление, и винтовка вообще не останавливалась на мишени. Поэтому я не смогла закрыть дополнительными патронами две мишени.

Мы бежали здесь контрольную гонку, и всё было неплохо. Но я думаю, что на контрольной темп был ниже, чем сегодня. Поэтому получилось вот так.

Я, наверное, на протяжении четырёх дней испытывала большое напряжение, от которого никак не могла избавиться. Но думаю, что после первой гонки это напряжение уйдёт. Всё-таки это ожидание первой гонки после двух недель перерыва. Поэтому вот так.

Мы прошли акклиматизации здесь, на сборе. Две недели проходили. Но думаю, что всех прямо накрывает", — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».