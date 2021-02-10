Дмитрий Васильев: девятое место – это, конечно, провал, а как же ещё это назвать?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результат сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира – девятое место.

На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.

«Девятое место – это, конечно, провал, а как же ещё это назвать? После победы на предыдущей эстафете, где ровно стреляли, сегодня стрелять никто не мог. Правда, Кайшева более-менее отстреляла, а все остальные – это недопустимый штраф. Надо тренеров спрашивать, почему они так развалились после Антхольца. У нас уже правило: как хорошо выступаем там – держись на чемпионате мира. К сожалению, пока этот стереотип сломать не можем.

Что касается Мироновой, то она просто очень хотела (сделать всё хорошо. – Прим. «Чемпионата») и забыла про все свои обязанности. Она должна была контролировать себя, шла вместе со спортсменками, которые боролись за третье место, это её и захлестнуло. Не стоило ли поставить вместо неё кого-то ещё? Почему не надо, надо было, конечно. В Антхольце она пробежала хорошо, был результат, своё место она заслужила.

Что касается хода, то посмотрим, пока все тяжело идут. Вряд ли такой старт повлияет на лидеров психологически, чемпионат только начинается, всё впереди и может перевернуться. Когда-нибудь стрелять научатся, а вот когда – это вопрос к тренерам», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.