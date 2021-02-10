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Владимир Драчёв: плачевные результаты эстафеты. Всё решилось на стрельбе

Владимир Драчёв: плачевные результаты эстафеты. Всё решилось на стрельбе
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итог смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.

Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.

«Плачевные результаты. Расстановка по этапам зависит не от нас. Мужчины в этот раз бежали первыми, женщины вторыми. Конечно, многовато для женщин бежать 7,5 км. Это большая дистанция, на мой взгляд, стоило сделать 6 км. Может, это хорошо для норвежцев, кого-то ещё, где женщины быстро бегут. Для нас, конечно, всё решилось на стрельбе.

Надеемся, что в следующих гонках смогут бороться. Это будет сложно сделать в индивидуальных, но в эстафетах наши однозначно будут бороться за медали.

Такой старт негативно повлияет на лидеров нашей сборной. Это эмоции, мы все понимаем, что главное в спорте — психологическое состояние», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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