Зайцева: Мироновой не нужно сейчас эмоционально себя съедать, нужно просто собраться

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).
Сборная России заняла 9-е место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.
«Были ошибки, но это первый старт на чемпионате мира. Может быть, опять у нас завышенные ожидания от выступления ребят, да и они очень хотят показать хороший результат. Можно всё свалить на переживания. К тому же Эдуард Латыпов говорил, что на тренировках в Поклюке у них была хорошая погода, но сейчас погода изменилась прямо к старту, они оказались немножко не готовы. Там то ли дождь, то ли снег — очень тяжёлая погода, если смотреть, как они двигались и стреляли. Но, конечно, это не умаляет итогового результата, они должны быть готовы бегать в любую погоду.
Смешанная эстафета всегда разгоняет чемпионат мира. Ребята почувствовали свои кондиции, на что они готовы, будут разобраны ошибки, и дальше должно быть всё нормально.
Ну а что говорить про Миронову? Советы со стороны уже не помогут. Света знает свои ошибки, пусть думает головой, пусть соберётся на этот важный старт, пусть действует. Нужно работать, стрелять с головой. Не нужно сейчас эмоционально себя съедать, нужно просто собраться. Чемпионат мира уже начался, поздно что-то советовать. Нужно продолжать делать, как она умеет, и всё», — приводит слова Зайцевой РИА «Новости».
- 10 февраля 2021
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