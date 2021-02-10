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Резцова — о 9-м месте россиян в эстафете на ЧМ: даже в худшие времена так не выступала

Резцова — о 9-м месте россиян в эстафете на ЧМ: даже в худшие времена так не выступала
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.

«Очень жаль, что сегодня стали девятыми, да ещё с двумя штрафными кругами. Даже в худшие времена я так не выступала. Конечно, будем надеяться на лучшее, но, думаю, у нас не будет медали на этом чемпионате мира. Конечно, хочется, чтобы у нас что-то было, но не вижу подготовки. Если и будет медалька, то только в эстафете», — приводит слова Резцовой ТАСС.

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