Резцова — о 9-м месте россиян в эстафете на ЧМ: даже в худшие времена так не выступала
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).
Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.
«Очень жаль, что сегодня стали девятыми, да ещё с двумя штрафными кругами. Даже в худшие времена я так не выступала. Конечно, будем надеяться на лучшее, но, думаю, у нас не будет медали на этом чемпионате мира. Конечно, хочется, чтобы у нас что-то было, но не вижу подготовки. Если и будет медалька, то только в эстафете», — приводит слова Резцовой ТАСС.
«Я ничего не могла сделать». Как российские биатлонисты провалили старт чемпионата мира
Два штрафных круга, более двух минут отставания и проигрыш Канаде. Начало хуже не придумаешь.
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