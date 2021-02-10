«Хорошо, что я не всё испортила». Рёйселанд — о трёх промахах на «стойке» в эстафете

Финишёр сборной Норвегии по биатлону в смешанной эстафете Марте Рёйселанд рассказала, что случилось на последней «стойке», когда она допустила три промаха и едва не лишила команду победы. Спортсменка избежала штрафных кругов, закрыв мишени дополнительными патронами.

«Не знаю, что случилось. После того как отстрелялась, увидела эти три ошибки и буквально сказала: «Вау!» У меня было только три дополнительных патрона. Понимала, что сейчас должна быть максимально сконцентрирована на них. Это было не так уж и весело, но я счастлива, что мне это удалось. У меня удивительные партнёры по команде. Они облегчили мне задачу. Хорошо, что я не всё испортила.

На прошлом чемпионате мира мы тоже начали с золота в смешанной эстафете. Рада, что мы снова это сделали», — приводит слова Рёйселанд пресс-служба IBU.

За сборную Норвегии также выступали Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё и Тириль Экхофф.