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Йоханнес Бё догнал Александра Тихонова по числу золотых наград чемпионатов мира

Йоханнес Бё догнал Александра Тихонова по числу золотых наград чемпионатов мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Тиннес Бё, став чемпионом мира в смешанной эстафете в Поклюке (Словения), завоевал одиннадцатую золотую медаль на первенствах планеты. Столько же наград высшей пробы у знаменитого советского биатлониста Александра Тихонова и немца Франка Люка. Эта троица делит четвёртое место в рейтинге, который возглавляет норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, двадцать раз поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почёта на чемпионатах мира. 13 золотых медалей на счету Француза Мартена Фуркада, 12 – у норвежца Эмиля Хегле Свенсена.

Отметим также, что Йоханнес Бё вышел вперёд в противостоянии со своим старшим братом Тарьеем, не принимавшим участия в эстафете. На счету старшего из братьев Бё десять золотых медалей чемпионатов мира.

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