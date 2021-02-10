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Провал России и захватывающая борьба за медали смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону. Видео

Провал России и захватывающая борьба за медали смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону. Видео
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Уверенной победой сборной Норвегии завершилась первая гонка на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) — смешанная эстафета. Мужская часть команды в лице лидеров общего зачёта Кубка мира Стурлы Холма Легрейда и Йоханнеса Бё благодаря качественной стрельбе добилась такого преимущества, что Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд не сумели его растерять, использовав 8 доппатронов на двоих.

Борьба разгорелась за серебро и бронзу. До «стойки» на третьем этапе в ней участвовала и сборная России. Однако Светлана Миронова отправилась на два штрафных круга, после чего Ульяне Кайшевой удалось поднять команду только на девятое место.

Сборная Австрии впервые в истории поднялась на пьедестал почёта в этой дисциплине, став серебряным призёром. Шведские биатлонисты на финише в борьбе за бронзу опередили украинцев на 0,5 сек.

Видео можно посмотреть на канале IBU TV на YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

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