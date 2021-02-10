Антон Шипулин: уверен, что сегодня ребята провели свою самую худшую гонку на ЧМ-2021

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин прокомментировал выступление национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.

«Это первая гонка на чемпионате мира, поэтому я и многие болельщики, наверное, рассчитывали на более лучший результат, чем у команды получился. В целом, видно, что почти все члены нашей команды сегодня могли выступить лучше, но, к сожалению, не выступили. И это было видно с первого этапа.

Александр Логинов был не в своей тарелке, потому что немножко проигрывал. Латыпов сделал большую ошибку, что бросился догонять на первом круге. Хотя горы этого не прощают. Этим он усугубил ситуацию. И, конечно, девчонки наши немножко… Самое главное — Миронова. Она зашла на два штрафных круга. Так мы упустили шанс на призовое место.

Я уверен в том, что сегодня ребята провели свою самую худшую гонку на чемпионате. Они же до этого показывали хорошие результаты в Италии. Там высота похожа и рельеф более-менее тоже, есть пологие участки, по которым можно сравнить эту трассу с итальянской.

Скажу, что первый блин комом. И сегодня ребята, которые бежали, возможно, сделали очень хорошую и длительную тренировку, продышались. Это может помочь в дальнейших гонках. Ну, и Света, я уверен, сделает работу над ошибками. После такой психологической ямы она должна собраться и выступать лучше», — приводит слова Шипулина Sport24.