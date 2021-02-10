«Такую наглость и хамство видела впервые». Пидгрушная обвинила Эберг в неспортивной борьбе

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная обвинила шведку Ханну Эберг в неспортивном поведении в борьбе за бронзу на последнем круге смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения). В итоге Украина уступила Швеции 0,5 сек.

«На основном подъёме я достаточно близко подобралась к шведке, и на спуск, по сути, уже шла ей в спину. Лыжи работали очень хорошо, и я понимала, что могу бороться и даже обойти её.



Когда пошла вторая половина круга, я начала обходить Эберг по правой стороне трассы. Но она, увидев меня справа, начала смещаться в сторону, выталкивая меня на «свежак», а иногда даже в кусты. То, что я кричала: «Хоп, хоп!», не имело никакой реакции, и как только она видела, что я её обгоняю, просто подрезала, и так было несколько раз. Это абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за двадцать лет в спорте я такую наглость и хамство видела впервые.



После этого на последний подъём я уже пошла за ней, потом на спуск, лыжи прекрасно катили, и даже несмотря на то что я вновь вышла в «свежак», я начала шведку обгонять, фактически выравнялась, и в этот момент она просто начала переставлять лыжи между моих. Я чуть не упала, и понятно, что движение было заблокировано. Выходя на финиш, я уже пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои манёвры. Повторюсь, это абсолютно недопустимое поведение в спорте, и я считаю, что таких спортсменов нужно наказывать», — приводит слова Пидгрушной Biathlon.com.ua.