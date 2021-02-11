Максимов: будем с каждой гонкой выходить злее, что называется по-русски, покажем результат

Тренер мужской сборной России по стрелковой подготовке Максим Максимов объяснил промахи подопечных в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения) психологическим фактором.

Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.

«Ребята выходят бороться и не хотят промазывать. Случается необъяснимое для меня. На тренировках до этого всё было в порядке, думаю, что ребята не справились с неким психологическим фактором. Это чемпионат мира, первая гонка. Когда я сам бегал, то для меня было важным выключить человеческий фактор. Ребята горели. Мы приехали с первым номером, понимая, что можем бороться. Ребята просто не справились. Это психология. Понятно, что это в большей степени отмазка или оправдание, но что сделать. Мы будем с каждой гонкой выходить злее, что называется по-русски, и покажем результат.

Логинов работал на самоподготовке, поэтому стрелковую подготовку я не вёл, особенности его я сказать не могу. По Латыпову могу сказать, что в любое плохое освещение, снег или туман, ему сложно стрелять. Однако сегодня бы тоже с этим не связывал.

На сборе перед стартами мы отработали весь подход к стрельбе. Думаю, что именно с дистанцией до рубежа промахи не связаны. Мы уже сейчас сидим и анализируем все эти ситуации, которые у нас произошли. Завтра у нас будет тренировочный день, всё же у нас ещё есть другие ребята, которым надо стартовать. Мы сейчас настраиваемся на спринт», — приводит слова Максимова РИА «Новости».