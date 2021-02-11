Главный тренер сборной России по биатлону: Логинов говорить не хочет

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал решение Александра Логинова не давать интервью во время чемпионата мира, который стартовал в Поклюке (Словения) вчера, 10 февраля.

«В команде это не обсуждалось. Зачем? У каждого своя жизнь, своё право. Он говорить не хочет, и это его право. Всё на усмотрение ребят», — приводит слова Польховского ТАСС.

В смешанной эстафете сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшеврй заняла девятое место. В заявку сборной России на чемпионат мира по биатлону также вошли: Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили, Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.