Президент Федерации биатлона Украины рассказал о тренировке с россиянками

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о совместной тренировке украинских биатлонисток с россиянками перед стартом чемпионата мира в Поклюке и оценил состояние Дарьи Блашко.
«Накануне чемпионата некоторые из наших девушек пробежали контрольную тренировку со спортсменками России и Словении, и Блашко с тремя промахами на четырёх рубежах проиграла 15 секунд Мироновой и две секунды Павловой, имевших столько же штрафа. И выиграла 40 секунд ногами у Кайшевой, у которой был один промах. Потому на готовность Даши смотрю с оптимизмом и верю, что она нам сможет помочь – и в спринте, и в эстафете», — приводит слова Брынзака Biathlon.com.ua.
В стартовой гонке чемпионата мира — смешанной эстафете — сборная Украины заняла четвёртое место, Россия стала девятой.
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