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Главный тренер сборной России по биатлону: норвежцы — космос? Да. Но не железные

Главный тренер сборной России по биатлону: норвежцы — космос? Да. Но не железные
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Победу одержала сборная Норвегии, которая, использовав 11 дополнительных патронов, на 27 секунд опередила занявшую второе место сборную Австрии (0+2). Российская команда с двумя штрафными кругами и девятью дополнительными патронами финишировала на девятой строчке.

«Норвежцы космос? Да. Но видите, тоже не все, тоже не железные. Это спорт. Это биатлон», — приводятся слова Польховского на сайте телеканала «Матч ТВ».

Завтра, 12 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужской спринт, начало запланировано на 16:30 мск. Турнир закончится 21 февраля.

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