Й. Бё – об искусственном шуме в смешанной эстафете: диджей получает от меня плюсик

Биатлонисты сборной Норвегии, выигравшие смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке (Словения), оценили искусственные возгласы зрителей, раздававшиеся из динамиков во время точных выстрелов спортсменов.
«Мы уже год живём в эпоху коронавируса, но внезапно на трибунах появляется искусственная «публика». Я подумала: «О да, это что-то новенькое». Сейчас 2021 год, и происходит много необычного, — цитирует Тириль Экхофф NRK.
«Это было в новинку. Мы не привыкли к публике в этом сезоне, так что организаторы словно добавили её. Нам нужны живые зрители, но пока пусть будут хотя бы искусственные», — сказал Стурла Холм Легрейд.
Йоханнес Бё сравнил шум с фейковыми новостями, но тоже одобрил идею: «Это помогло и добавило дополнительного настроения. Диджей получает от меня плюсик. Мне нравится это слышать. Нам нужно немного атмосферы».
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