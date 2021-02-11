Й. Бё – об искусственном шуме в смешанной эстафете: диджей получает от меня плюсик

Биатлонисты сборной Норвегии, выигравшие смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке (Словения), оценили искусственные возгласы зрителей, раздававшиеся из динамиков во время точных выстрелов спортсменов.

«Мы уже год живём в эпоху коронавируса, но внезапно на трибунах появляется искусственная «публика». Я подумала: «О да, это что-то новенькое». Сейчас 2021 год, и происходит много необычного, — цитирует Тириль Экхофф NRK.

«Это было в новинку. Мы не привыкли к публике в этом сезоне, так что организаторы словно добавили её. Нам нужны живые зрители, но пока пусть будут хотя бы искусственные», — сказал Стурла Холм Легрейд.

Йоханнес Бё сравнил шум с фейковыми новостями, но тоже одобрил идею: «Это помогло и добавило дополнительного настроения. Диджей получает от меня плюсик. Мне нравится это слышать. Нам нужно немного атмосферы».