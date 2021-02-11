Тренер сборной Норвегии: Йоханнес Бё — самый храбрый человек, которого я встречал
Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе оценил решение Йоханнеса Бё сменить приклад винтовки незадолго до старта чемпионата мира в Поклюке (Словения).
«Йоханнес — самый храбрый человек, которого я когда-либо встречал. Он решился на то, чего раньше никто не делал. Он внёс изменения в винтовку перед стартом чемпионата мира. Это свидетельствует о его внутренней силе, которая позволила отважиться на такое.
Он был недоволен ситуацией и воспользовался возможностью внести изменения. И приехал на чемпионат без малейшего представления о том, сработает ли это. Он словно вошёл в тёмную комнату, чтобы найти выключатель, – и нашёл его. Он всегда следует своему инстинкту», — приводит слова Мазе TV2.
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