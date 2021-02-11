Симона Шемппа хотят привлечь к работе с молодыми немецкими биатлонистами

Немецкая лыжная ассоциация хочет привлечь завершивших карьеру Лауру Дальмайер и Симона Шемппа для работы с молодыми немецкими биатлонистами.

«Со всеми, кто завершает карьеру, мы проводим встречу и стараемся вовлечь их в нашу работу в будущем. Шемппу близки проблемы молодых талантов. Возможно, мы сможем привлечь его к работе с молодёжью на базе в Рупольдинге, несмотря на его учебные планы», — цитирует спортивного директора сборной Германии по биатлону Бернда Айзенбихлера Sport 1.

Четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный призёр Олимпийских игр Симон Шемпп объявил о завершении карьеры в конце января этого года.

«Мы видим последствия того, что в работе с молодёжью несколько лет назад не всё шло гладко. Слишком долго ни один молодой талант не попадал в команду на чемпионат мира», — подчеркнул Симон.

DSV также провела переговоры и с Лаурой Дальмайер. Двукратная олимпийская чемпионка завершила карьеру в 2019 году в возрасте 25 лет. В прошлом году она вошла в группу экспертов IBU по развитию биатлона, а также работала экспертом немецкого телеканала.

«Мы поддерживаем с ней хороший контакт. Но она учится в Мюнхене и изначально хотела немного отойти от биатлона», — добавил Айзенбихлер.